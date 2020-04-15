台南山林火警 直升機灑水助滅火

台南市左鎮、玉井區交界山區15日下午傳出山林火警，台南市消防局義消通訊中隊出動空拍機協助，確認火災地點及範圍，警義消人員前往灌救，並申請直升機空中灑水。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市左鎮、玉井區交界山區今天下午傳出山林火警，台南市消防局動員灌救，並申請直升機空中灑水。直升機在入夜後返航，初估燒損面積約0.2公頃，消防人員持續監控現場狀況。

台南市政府消防局指出，首批抵達現場的消防人員回報，在半山腰處有很大火勢，現場為林務局的林班地，道路無法供消防車通行。除請求空勤總隊直升機支援，並出動消防局義消通訊中隊空拍機協助，確認火災地點，加強周界防護，避免延燒民宅。

台南市消防局指出，警義消人員在現場部署水線、徒步上山撲滅火勢。隨後兩架直升機分別由台東豐年機場、台中清泉崗機場起飛前往支援。直升機共灑水5梯次，因日落而返航。由於夜晚救災不易，現場留下警消4人及林務局2人警戒，初估燒損面積約0.2公頃，將於明天早上視情況繼續處理。

台南市長黃偉哲對此表示，最近降雨量偏低，天乾物燥，容易引發火災。山林一遇火源往往一發不可收拾，正如星星之火可以燎原，特此呼籲進入山區的民眾注意火源管理，切勿遺留火源。山林保育不易，希望大家共同守護。（編輯：陳俊碩）1090415