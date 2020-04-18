熊貓王姓外送員騎機車與汽車碰撞 王男受傷送醫

美食外送平台foodpanda的一名王姓外送員18日騎車行經桃園市八德區時，疑與汽車發生碰撞意外，造成機車起火，車體嚴重毀損，意外發生原因與責任歸屬仍待釐清。（八德警分局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 109年4月18日

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）1名空腹熊貓（foodpanda）公司王姓外送員今天騎車行經桃園市八德區時，疑似與汽車發生碰撞，造成機車起火，路過的熱心客運司機緊急利用車上滅火器協助滅火，但王姓騎士受傷送醫。

八德分局交通分隊晚間表示，八德區和平路段下午發生交通事故，1名徐姓自小客車駕駛在行經福德一路、介壽路時，與騎乘機車的王姓男子發生碰撞，機車瞬間起火燃燒，王男的嘴巴及手腳多處擦挫傷，立刻由救護車護送就醫。

警方根據目擊者表示，當時騎機車的foodpanda熊貓王姓外送員在撞擊時，機車當場起火，燒成一團火球，一度無法動彈起身逃離，所幸當時有統聯客運司機路過緊急下車，用車上的滅火器，幫忙滅火。

車禍發生時，外送員一度因受傷爬不起來，所幸在熱心路人攙扶下起身，而車上的外送食物也瞬間噴飛。

警方表示，兩車疑似未保持安全距離造成碰撞，初步排除酒駕，意外發生原因與責任歸屬，仍有待進一步釐清。（編輯：陳俊碩）1090418