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GPS跟監案更一審 林知延出庭

最新更新：2020/04/21 19:26
新光人壽副總經理吳欣盈指控前夫、華南銀行副董事長林知延（圖）請業者裝GPS跟監，涉嫌妨害秘密案，經最高法院發回後，高院更一審21日開庭，林知延庭後並未公開表示意見，隨即離去。中央社記者蕭博文攝　109年4月21日
新光人壽副總經理吳欣盈指控前夫、華南銀行副董事長林知延（圖）請業者裝GPS跟監，涉嫌妨害秘密案，經最高法院發回後，高院更一審21日開庭，林知延庭後並未公開表示意見，隨即離去。中央社記者蕭博文攝　109年4月21日

（中央社記者蕭博文台北21日電）新光人壽副總經理吳欣盈指控前夫華南銀行副董事長林知延請業者裝GPS跟監，一審林獲無罪，二審判拘役20天。案經最高法院發回，高院更一審今天開庭，林知延出庭，未表示意見。

這起案件源於，華南金控林家長子林知延與新光金控吳家長女吳欣盈在民國100年結婚，後來傳出婚變，離婚訴訟部分，108年初二審法院判准離婚，因未上訴而確定。

林知延被控為掌握吳欣盈行蹤，102年8月接受律師劉宗欣建議，委託徵信業者跟監；徵信業者在林知延的授意下在吳女座車安裝衛星定位系統（GPS），取得吳女行蹤，涉嫌妨害秘密。

一審台北地方法院判林知延無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審改依竊錄他人非公開活動罪，判林知延拘役20天，得易科罰金；劉宗欣及2名徵信業者，則判拘役20天至50天不等，得易科罰金。

案經最高法院發回更審，高院更一審今天開庭，聚焦全案證據的證據能力。林知延先前開庭時否認犯罪，今天到庭均委託辯護人表示意見，吳欣盈未到庭。

林知延辯護人主張，此案的GPS軌跡圖並無列印人簽名，無證據能力；同案被告徵信業者李榮全的辯護人也說，GPS軌跡圖是警方自行將檔案存到隨身碟後列印，是警方事後生產的證據，無證據能力。

法官庭末諭知6月24日上午10時進行審理程序。（編輯：戴光育）1090421

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