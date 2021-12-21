台中男子蓋錯章攜出2張公投票 中檢緩起訴處分

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中黃姓男子18日前往公民投票時，誤用私章蓋2張公投票，他將誤蓋的選票攜出投票所，遭選務人員發現通報台中市選委會，台中地檢署偵辦後，認為黃男非惡意，予以緩起訴處分。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，黃姓男子於12月18日下午2時許，在台中市太平區的投票所，領取4張全國性公民投票後，前往圈票處圈選，但他未使用圈票處所附的圈票工具，誤用先前領票時使用的私章，將私章蓋在其中2張公投票的「圈選欄」中。

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黃男發覺蓋錯章後，將2張蓋錯的公投票，放置在上衣背心口袋內，僅至公投票匭投入其他2張公投票，將2張公投票攜出投票所外。經投票所主任監察員查覺有異，立即追出投票所外，向黃男取回攜出的2張公投票，並通報台中市選委會。

案經台中地檢署檢察官偵辦後，認為黃男涉嫌違反公投法，但審酌黃男無前科，犯後已坦承犯行、深表悔悟，並無欲使公投發生不正確結果，或擾亂票數清點作業惡意；亦非以暴力或金錢等非法方式妨害投票權，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，應自緩起訴處分確定4個月內，參加法治教育1場次。（編輯：卞金峰）1101221