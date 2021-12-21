不滿中天不予換照 男子恐嚇NCC委員判刑2月確定

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（中央社記者劉世怡台北21日電）田姓男子去年不滿中天新聞台未獲換照，涉撥打電話恐嚇要對NCC委員不利，之後扯下NCC的旗幟噴漆。台北地院二審今天依恐嚇罪判刑2月、毀損罪判罰新台幣2000元。全案確定。

台北地檢署起訴指出，田姓男子因不滿國家通訊傳播委員會（NCC）去年11月18日對中天新聞台做出不予換照決議，先在與友人的LINE群組內揚言要攻擊NCC委員即台大新聞研究所教授林麗雲。

11月19日上午，田姓男子兩度撥打林麗雲辦公室電話，欲詢問中天新聞台不予換照一事，但未獲回應；田男心有不甘，欲動身前往台灣大學新聞研究所找林麗雲報復，並傳訊給友人稱，「我去台大新聞所打爆NCC委員的頭」、「目前要去台大新聞所解決某個NCC委員」。

田姓男子隨後又兩度打電話到林麗雲的辦公室，對接聽電話的林姓助理恫稱，「因不滿NCC審中天案，要有所行動，為免殃及無辜，給妳50分鐘，妳們逃吧，要當一回事，我不是開玩笑，這是真的」。台大校方接獲通報後，立即將新聞所大門關閉並通知師生，另在門口貼上警示告示。

田姓男子最後前往NCC大樓前抗議，強行降下NCC旗幟且噴綠漆，遭警制止管束後逮捕。

檢方依恐嚇公眾等罪嫌起訴田男；台北地方法院簡易庭（一審）考量田男認罪，有悔意，依恐嚇公眾罪，判刑2月，得易科罰金，另毀損罪部分，判罰2000元。

案經上訴，台北地方法院二審今天宣判，駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1101221