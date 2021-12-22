課輔變調 女老師與國中生性行為起訴求緩刑

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄一名13歲國中男學生參加學童關懷協會課輔班，但陳姓女老師卻在聊天時稱可以親身教導性知識，兩人進而兩度發生性關係。雄檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴陳女，但請求緩刑。

高雄地檢署起訴書指出，參加學校棒球隊的13歲國中男學生自小由母親獨自帶大，在小六時被帶到某關懷弱勢學童的協會課輔班上課，認識49歲陳姓女老師。不過，他在民國107年國中寒假時，因不想和球隊同住較不舒適宿舍，詢問能否暫住陳女家中。

檢警調查，男學生在與陳女聊天時聊到有無性經驗，陳女除告誡他A片都是錯誤性觀念，甚至宣稱想學的話可以來找老師。兩人幾天後便在陳女家中兩度發生性行為。

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由於男學生事後對行為感到罪惡感，經向課輔班其他志工老師坦承後報警處理。陳女第一次接受警方應訊時否認犯行，聲稱幫男學生按摩緩解打棒球筋骨痠痛，未逾越師生關係界線；直到第二次應訊始改口承認，並以勇於面對錯誤，已跟男學生母親以新台幣15萬元達成和解。

檢方偵結後，認為案發時男學生年僅13歲，且陳女所犯法條可處3年至10年有期徒刑，與緩起訴要件不符。但考量男學生身心受創程度不大，且被害人皆同意原諒，因此依妨害性自主罪起訴陳女，但請求高雄地方法院法官緩刑，給予改過自新機會。（編輯：孫承武）1101222