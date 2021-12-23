懷疑女兒遭下藥性侵 父與同夥凌虐對方遭判刑

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（中央社記者蘇木春台中23日電）林姓男子懷疑女兒4年前遭王男與莊男下藥性侵，2年前夥同曾男、蔡男，毆打王男與莊男，造成王男死亡、莊男重傷，台中地院審理後，判處3人12年4月至8年6月不等徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，55歲林男懷疑女兒生前遭綽號「咖啡」的王男，下藥迷昏性侵後拍攝影片威脅，因此造成林男女兒於民國106年11月間，自行服藥不治死亡。

林男於108年6月間，將懷疑的狀況告知友人33歲曾男後，共謀要約出王男，108年7月28日林男夥同曾男、24歲蔡男，前往台中市南屯區一家汽車旅館找到王男，將王男帶至南投縣一家汽車旅館盤問。

王男向林男等人表示，案件為綽號「小天」的莊男為主謀，並稱會找出相關影片等紀錄，接著林男等人再帶著王男，前往王男住處，要求王男書寫道歉書，並向自己的父母等人下跪認錯。

108年8月16日，曾男夥同蔡男、李男（已死亡）等人，將莊男約出後，帶往彰化縣花壇鄉某處三合院，並要王男到場，命令王男與莊男進行對質，林男也到場查看逼問，期間曾男等人分別持熱熔膠條、棍棒與電擊棒等物，毆打王男與莊男。

隔日曾男等人，發現王男身體冰冷僵硬送至醫院急救，但王男送醫後仍不治，同夥並也將莊男送醫救治，莊男經治療後救回一命。林男等人事發後自行到警局投案，案經台中地檢署偵辦後依傷害致人於死、私行拘禁等罪起訴。

台中地院審理時，涉案的林男等3人，均辯稱因林女遭性侵、欲取回影片等紀錄所為，要求減輕刑責；但卻無確切證據可指王男與莊男對林女有相關犯行。

合議庭審酌，林男犯案後否認全部犯行，曾男與蔡男對部分犯行否認，但與莊男家屬達成和解。判處林男12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月徒刑，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1101223

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