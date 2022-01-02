海巡查獲漁船走私香菸逾22萬包 市價1400萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

海巡署偵防分署台北查緝隊2日在八斗子漁港查獲一艘漁船夾藏大量私菸進港，總計查獲444箱約22萬2000包私菸，市價逾新台幣1400萬元，詢後將依違反菸酒管理法，將張姓船長和5名越南籍漁工移送基隆地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）海巡署偵防分署台北查緝隊今天在八斗子漁港查獲一艘漁船夾藏大量私菸進港，總計查獲444箱約22萬2000包私菸，市價逾新台幣1400萬元，全案將朝違反菸酒管理法偵辦。

相關人員指出，台北查緝隊日前接獲情資，這艘深澳籍漁船去年12月31日從八斗子漁港出海，船上有包含40多歲張姓船長和5名越南籍漁工，企圖挾帶大量私菸進港。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

漁船今天上午6時許返抵八斗子漁港，辦案人員見時機成熟，立刻持搜索票登船檢查，果然在密艙內查獲大量私菸，經清點後共有444箱，每箱有500包香菸，總計約22萬2000包，品牌則有伯頓、摩登S、摩登H，估計市價約1400萬餘元。

查緝人員隨後將張姓船長和5名越南籍漁送往衛生福利部基隆醫院實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測（PCR），結果都陰性，並通知基隆市政府財政處菸酒管理科依法扣押私菸，詢後將依違反菸酒管理法，將張姓船長和5名越南籍漁工移送基隆地檢署偵辦，並持續追查私菸來源。（編輯：李錫璋）1110102