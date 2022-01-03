埔里臥龍洞命案 男屍掛邊坡、同行男女詭異失蹤

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一名男子被發現懸掛在南投埔里臥龍洞一處邊坡，死亡多時、無明顯外傷，而陪同死者走進步道的男、女友人下落不明，警方3日持續到場尋找這對男女，以釐清案情。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）1名男子被發現懸掛在南投埔里臥龍洞一處邊坡，死亡多時、無明顯外傷，而陪同走進步道的男、女友人下落不明，現場留下2輛機車，警方今天持續尋找這對男女，以釐清案情。

一對夫妻去年12月31日前往南投縣埔里鎮祕境「臥龍洞」健行，赫然發現邊坡懸掛1具男屍，民眾嚇得向南投縣警察局埔里分局報案，神鷹山區搜救隊派員犧牲假期協助警方將遺體搬運下山，南投地方檢察署今天下午派檢察官到殯儀館相驗遺體。

埔里分局副分局長涂瑞湮今天接受媒體聯訪表示，獲報指1名男子懸掛臥龍洞古道邊坡且死亡多時，身上無明顯外傷，現場留下2輛機車，其中1輛為死者所有，另1輛機車由1男、1女騎乘，警方積極尋找這對與死者為朋友關係的男女，並報請檢察官相驗遺體。

據了解，死者為設籍南部的32歲范姓男子，但長住埔里鎮，曾從事餐飲外送員，而失聯的男、女則是范男友人，警方發現范男、男女去年12月28日騎機車到步道入口並停在草叢旁，之後范男被發現死亡，這對男女失蹤，2輛機車留在步道入口處。

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警方今天持續到場尋找跡證，究竟范男是與這對男女相約到此輕生，或遭男女殺害、加工自殺，有待檢警進一步追查。臥龍洞步道早期可連接附近南村里、成功里、桃米里，但荒廢超過40年，沿途雜草叢生、落石堆積，地方曾建議整修後開發為新祕境景點。（編輯：郭諭儒）1110103

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