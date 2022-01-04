埔里臥龍洞上吊女子 10年前同地點曾獲救

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互相認識的范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子前往南投埔里臥龍洞，但范姜遺體110年12月31日先被發現，郭男、王女成命案關鍵人物，警消會同民間搜救隊連日入山搜尋，4日發現2人遺體，檢方證實同樣為上吊情形，警方初判遺體無明顯外傷，待相驗解剖。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月4日

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）互相認識的范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子先後被發現在埔里鎮祕境「臥龍洞」上吊，巧合的是，一名王姓消防員10年前曾在此救出王女，王員10年後再協尋，可惜這次令人遺憾。

有民眾去年12月31日前往南投縣埔里鎮「臥龍洞」健行，赫然發現邊坡懸掛男屍，嚇得向南投縣警察局埔里分局報案，警方查出死者為32歲范姜姓男子，身上無明顯外傷，且案發時，友人郭男、王女情侶檔也走進步道，之後范姜姓男子被發現死亡，這對情侶失蹤。

警方調查，3人去年12月28日分乘2輛機車前往臥龍洞步道，機車遺留入口處草叢，警方會同消防局、民間單位持續入山找人，今天下午在距離范姜姓男子陳屍處約200多公尺外樹林發現2人遺體，檢方證實同樣為上吊情形，警方現場初判遺體無明顯外傷，待相驗解剖。

范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子走進人煙稀少的臥龍洞祕境，范姜遺體去年12月31日先被發現，由於郭男、王女是解開命案關鍵人物，警消會同民間搜救隊連日入山搜尋，但遲遲未找到，擔心女兒安危的王女母親今天隨同上山，在場有人向王母建議「媽媽多跟她講話，她會出現的」，想不到就在范姜陳屍不遠處尋獲。

「妳是王女媽媽？妳還記得10年前嗎？記得我嗎？」南投縣消防局中心碑分隊一名王姓消防員今天被派遣參與搜尋任務，一眼認出跟著找人的王女母親與弟弟，原來王姓消防員約10年前就在此處救過王女，想不到10年後再次協尋，巧合令人稱奇，可惜這次結果未能圓滿。

王姓消防員向媒體說，約10年前獲報王女與親友健行臥龍洞迷路求救案，當時他與同事將王女、郭男及其他同行者救下山，由於王女母親模樣幾乎沒變，所以很快認出，但相隔10年，這裡地形、路線有很大變化。

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王女母親向現場媒體透露，女兒就讀大學時，曾與弟弟、男友、堂弟等人一起來臥龍洞爬山，打算探險祕境，她當時曾經叮嚀「要趕快回家，不要一直進去」，後來王女獲救返家才說，當時弟弟有些害怕，因此，王女才會報案請消防局協助帶領下山。（編輯：黃世雅）1110104

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