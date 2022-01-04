埔里臥龍洞掛屍案 同行失聯情侶2人遺體尋獲

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有民眾110年12月31日在南投埔里「臥龍洞」發現邊坡懸掛1具男屍，報警處理。警方查出死者范姜姓男子身上無明顯外傷，且案發時與一對男女一起走進步道，之後范姜姓男子被發現死亡，這對男女失蹤，持續尋找後，4日下午在男子陳屍不遠處發現這對男女遺體。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月4日

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）范姜姓男子去年12月31日被發現懸掛在南投埔里鎮祕境「臥龍洞」邊坡，陪同走進步道的郭男、王女情侶失聯，警方會同消防持續尋找，今天下午在范姜男子陳屍不遠處找到這對失聯男女遺體，一樣是吊頸身亡。

不過，南投縣消防局中心碑分隊一名王姓消防員今天在被派遣參與搜尋任務時，竟一眼認出跟著找人的王女母親與弟弟，王姓消防員接受媒體聯訪表示，約10年前獲報王女與親友健行臥龍洞迷路求救案，當時也是他協助救下山，由於王女母親模樣幾乎沒變，所以很快認出。

這件離奇的3屍命案，發生在去年12月31日，有民眾前往南投縣埔里鎮「臥龍洞」健行，赫然發現邊坡懸掛1具男屍，嚇得向南投縣警察局埔里分局報案，警方查出死者身上無明顯外傷，且案發時郭男、王女與死者走進步道，之後范姜姓男子被發現死亡，這對男女失蹤，今天尋獲遺體。

據了解，死者為32歲范姜姓男子，同行入山卻失聯則是郭男、王女情侶檔，3人去年12月28日分乘2輛機車前往臥龍洞步道，機車遺留入口處草叢，警方會同消防局、民間單位持續入山找人，今天下午在距離范姜姓男子陳屍處約200公尺外樹林發現2人遺體，同樣為吊頸。

南投地檢署昨天相驗范姜姓男子遺體，王女母親透露，女兒與郭男販售植栽，曾因植栽毀損與范姜姓男子起糾紛；警方調查，范姜姓男子、郭男、王女曾一起在南投縣中寮鄉租屋，警方在租屋處找到王女手機，郭男手機則放在機車內，警方將解鎖手機抽絲剝繭。

南投地檢署主任檢察官李俊毅指示埔里分局，案件已由承辦檢察官偕同法醫相驗解剖完畢，目前相關檢體已送請鑑定化驗，由承辦檢察官作後續偵查，基於案件尚屬偵查階段，禁止分局接受媒體訪問。（編輯：郭諭儒/卞金峰）1110104

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