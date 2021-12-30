不滿留學未資助又阻交往 台中女子夥同男友殺父棄屍

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台中市江姓女子與張姓男友不滿江父不同意兩人交往，且出國留學時未金錢資助，27日晚間由張男持榔頭打死江父後，一起載往太平山區棄屍，警方獲報前往棄屍地點勘查。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月30日

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市江姓女子與張姓男友不滿江父不同意2人交往，且出國留學時未金錢資助，27日晚間由張男持榔頭打死江父後，一起載往太平山區棄屍，檢方偵辦後依殺人罪聲押2人獲准。

台中市警察局霧峰分局今天告訴中央社記者，28日晚間6時許接獲60歲江姓男子的二女兒報案指，在國小擔任警衛的江男27日晚間下班後徹夜未歸，到警局報案協尋。

警方獲報調閱監視器調查，發現江男的大女兒32歲江女與男友34歲張姓男子，27日晚間11時許，2人共乘一部機車前往江男工作的國小，2人見江男步出學校時上前理論，雙方發生口角。

張男拿出預藏的榔頭，朝江男頭部猛擊多下，造成江男死亡，接著由張男騎著江男的機車載江男遺體，江女騎張男的機車，共同前往台中市太平山區棄屍。

警方循線前往太平山區搜索，除發現江男的機車，並在附近山溝內發現用帆布蓋住的江男遺體。警方依據機車車籍資料，前往張男位於台中市北屯區的租屋處，將張男與江女帶回警局偵辦。

檢警查出，江女與張男多年前到國外留學，不滿江父未金錢資助，且阻止江女辦理留學貸款，因此中斷學業，此外，江父不同意江女與張男交往，2人因此共謀殺害江父棄屍。

警方全案詢問後，29日將張男與江女依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認定2人涉嫌重大，且有逃亡串證之虞，聲請羈押獲法院裁准。（編輯：李錫璋）1101230