獨攀中央尖山罹難卡斷崖 桃園體育局股長遺體吊掛下山

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桃園市體育局全民運動科李姓股長去年12月11日獨攀中央尖山卻失聯，台中市消防局經多日搜救後，發現李男遺體卡在一處斷崖上，2日空勤總隊直升機從台中基地起飛執行，到達現場協助吊掛遺體下山。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）桃園市體育局全民運動科李姓股長上月獨攀中央尖山失聯，經台中市消防局搜救，發現李男遺體卡在一處斷崖上，但因天候不佳無法到達斷崖，今天放晴，由直升機吊掛運送遺體下山。

台中市消防局今天告訴中央社記者，中市消防局搜救人員在去年12月24日中午12時30分於中央尖山斷崖中段尋獲李男遺體，但因地形險峻、人員無法接近，且當時山上天侯惡劣，搜救人員當天凌晨被迫先全數下撤。

消防局指出，因山上連日天候不佳、積雪不利搜救，徵召有雪地、攀岩經驗專家規劃協助處理，並申請空勤總隊派遣直升機支援。

消防局表示，去年12月31日空勤總隊直升機出動，到達中央尖山遺體上空後，經空勤飛官評估發現，現場地勢過於狹窄，無法執行吊掛，直升機只好返航，另尋吊掛點。

今天中部地區天氣較為晴朗，上午空勤總隊直升機從台中基地起飛執行，上午7時47分到達現場，並完成吊掛遺體，送至福壽山停機坪後，由消防局協助載送遺體到達梨山衛生所，後續交由警方及家屬處理。

李姓男子於去年12月11日獨攀中央尖山，原定隔日返回桃園，但直到去年12月13日家屬等不到人、也無法聯繫上，驚覺出事報案。

台中市消防局獲報後展開搜救，發現李男最後發話位置在南湖溪山屋，出動大規模搜救並申請直升機尋找，去年12月24日透過空拍機，發現李男遺體卡在中央尖山距離80公尺、20多層樓高的中央尖山一處斷崖處。（編輯：戴光育）1110102

桃園市體育局全民運動科李姓股長去年12月11日獨攀中央尖山卻失聯，台中市消防局經多日搜救後，發現李男遺體卡在一處斷崖上，但因天候不佳無法到達斷崖，2日放晴，空勤總隊協助吊掛並運送遺體下山。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月2日