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苗栗市公寓大樓疑氣爆火警 男子燒傷昏迷送醫

2022/1/3 14:27（1/3 15:16 更新）
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苗栗市金龍街一處公寓式大樓3日中午疑似發生氣爆火警，警消獲報疏散各樓層住戶，年約26歲男子被救出後全身有多處燒燙傷，陷入昏迷，緊急送醫救治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月3日
苗栗市金龍街一處公寓式大樓3日中午疑似發生氣爆火警，警消獲報疏散各樓層住戶，年約26歲男子被救出後全身有多處燒燙傷，陷入昏迷，緊急送醫救治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月3日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗市金龍街一處公寓式大樓中午疑似發生氣爆火警，竄出濃煙，警消獲報疏散各樓層住戶，救出年輕男子全身燒燙傷，陷入昏迷，緊急送醫救治，火警原因待釐清。

苗栗縣消防局中午12時30分許接獲報案，苗栗市金龍街一處7層公寓式大樓的4樓窗戶冒出濃煙，立即派遣苗栗、頭屋、特蒐等分隊人車前往搶救。

苗栗縣消防局第一大隊苗栗分隊長陳宇皇表示，消防隊員到場後，緊急疏散同棟大樓住戶，破門進入4樓火警地點緊急撲滅火勢，搜索救出倒臥房間、年約26歲男子，全身多處有燒傷痕跡，雖仍有生命跡象但意識模糊，緊急送往苗栗市大千醫院急救，至於起火點及火災發生原因，都尚需進一步釐清。

同棟住戶表示，火警前聽到「碰」一聲疑似爆炸巨響，接著有物品碎裂掉落聲音，探頭往樓上一看，發現4樓已冒出陣陣濃煙。

大千醫院表示，男子到院時，全身燒燙傷，因傷勢嚴重呈昏迷狀態，醫護人員正全力救治。（編輯：方沛清）1110103

苗栗市金龍街一處公寓式大樓3日中午疑似發生氣爆火警，竄出濃煙，警消獲報立即前往搶救，疏散各樓層住戶。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月3日
苗栗市金龍街一處公寓式大樓3日中午疑似發生氣爆火警，竄出濃煙，警消獲報立即前往搶救，疏散各樓層住戶。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月3日
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