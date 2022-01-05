酒後就醫攻擊護理師 2男子依違反醫療法送辦

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新竹縣政府警察局竹北分局三民所長黃子軒（圖）表示，5日轄內醫院報稱有醫療暴力案件，一名男子酒後就醫，疑不滿醫護人員要他等待，與友人攻擊護理師，2名男子訊後，依違反醫療法移送新竹地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）中國醫藥大學新竹附設醫院今天凌晨傳醫療暴力事件，一名男子酒後就醫，疑不滿醫護人員要他等待，與友人攻擊護理師，警方表示，2人訊後依違反醫療法送辦。

中國醫藥大學新竹附設醫院今天發布聲明指出，針對這起醫療暴力事件，起因為男病患酒後胸悶不適就醫，診療過程經護理師專業評估，須密切就近觀察，也避免影響其他患者，建議在候診區先等待。但男病患心生不滿，徒手掐住一名護理師衣領，並出拳攻擊臉部。

這名護理師衣領被拉扯，遭病患揮拳，導致嘴角受傷，另一名護理師發現後，立即上前制止，卻遭病患友人用力推擠，導致胸口疼痛。2名護理師依照通報流程通報警方，維持醫療運作，當下就醫，並且配合警方辦案。

中國醫藥大學新竹附設醫院長陳自諒透過聲明表示，嚴厲譴責暴力行為，絕不寬貸暴力。

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新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所所長黃子軒接受媒體訪問表示，今天凌晨3時許，轄內醫院報稱有醫療暴力案件，經了解為一名男性患者與他的男性友人，與醫護人員對話時，有誤會發生口角，進而引發肢體衝突。

警方說，2名男子訊後，依違反醫療法移送新竹地檢署偵辦，此外，也呼籲，疾病就醫應聽從醫護指示，理性溝通，維護安心的醫療環境。（編輯：李錫璋）1110105