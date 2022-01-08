因1363元判刑3年 前達仁鄉長張金生寧被關不認罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣8日電）前台東縣達仁鄉長張金生被控莫拉克風災重建工程圖利廠商新台幣1363元，被判3年有期徒刑定讞。他提停止執行遭駁回，張金生今天表示，寧願被關也不認罪，將再提抗告。

民國98年8月8日莫拉克颱風重創台東南迴地區，達仁鄉多項搶修搶險工程發包，當時擔任鄉長的張金生被控圖利特定廠商新台幣百餘萬元。

一審的台東地方法院判處張金生6年6個月徒刑，2審改為5年6個月。

108年更2審，高等法院花蓮分院調查，發現張金生圖利廠商的金額僅有1363元，依貪污治罪條例第12條第1款規定，「情節輕微，而其所得或所圖得財物或不正利益在新臺幣五萬元以下者，減輕其刑。」及刑事妥速審判法第7條規定，改判3年有期徒刑、褫奪公權4年。

花蓮高分院認為，張金生將搶修工程內定遭停牌照的田姓廠商，田姓廠商則借牌圍標工程，使得田姓廠商獲利1363元。審酌一般社會通念，此件貪污舞弊手段、型態、戕害吏治程度及對社會秩序、風氣影響等一切情節，認為情節尚屬輕微，因此改判3年。

張金生不服，上訴最高法院，109年7月最高法院駁回，判決定讞。張金生提起再審及停止刑罰執行，花蓮高分院日前駁回。

張金生今天接受中央社記者電話訪問時表示，剛接到判決書，他一定會提起抗告，「我寧願被關也不願認罪」。

張金生說，當初他並不知道田姓廠商遭停牌而借牌，再者只要有拿到牌主的同意書都能參加標案，鄉公所依法不能拒絕。

他指出，這標案原本鄉公所可用議價方式，但他堅持用比價，因此決標幫政府省了2、30萬元，但最後卻變成圖利廠商1363元，被判3年且褫奪公權4年，這對他的名節是最大侮辱，他一定抗告「沒有就是沒有」。（編輯：戴光育）1110108