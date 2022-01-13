百萬元代價產女賣人 夫妻各判刑3年定讞

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（中央社記者蕭博文台北13日電）雲林縣一對夫妻以100萬元代價，懷孕產下1女後賣給林姓男子。二審考量夫妻所為相較人蛇集團仍屬相對輕微，依買賣人口罪各判刑3年，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決指出，涉案夫妻經濟困窘，自民國97年起陸續生下7名子女；105年間，夫妻經由郭姓男子介紹，將剛出生不久的男嬰交給林男扶養，收取50萬元。

林男為使男嬰有手足共同生活，透過郭姓男子以新台幣100萬元為代價，要涉案夫妻再產另名子女；妻子原本計畫不再生育而裝有避孕器，因而前往診所取出避孕器，於106年11月間產下1女，交給林男扶養。

一審雲林地方法院認為，涉案夫妻販賣2名子女給林姓男子，但與色情業者販賣人口的惡性顯然不同，林男也對2個小孩都悉心照顧，依買賣人口罪判夫妻各5年徒刑；郭姓仲介判刑2年，緩刑4年；林男死亡，法院諭知不受理。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。二審認為，涉案夫妻106年間販賣女嬰成立犯罪，但105年間將男嬰交由林男扶養則不構成買賣人口罪。

二審指出，涉案夫妻交由林男扶養的男嬰是自然懷孕生產，2人於懷孕、生產後都沒有將孩子給人的想法，因林男透過郭男輾轉找上涉案丈夫的母親表達收養之意，2人考量經濟困窘，才將小孩交給林男。

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二審認為，涉案夫妻產下男嬰後經人介紹才決定送出男嬰，與之後為了100萬元而取出避孕器以產下女嬰不同，認定夫妻只犯1個買賣人口罪，因此撤銷一審判決改判。

二審考量，本案並非人蛇集團專以販賣人口為業，將人視為貨物進行交易，而完全剝奪被害人人性尊嚴，審酌涉案夫妻經濟困窘、對女嬰送養後並非毫不關心等情狀，各判刑3年。案經最高法院駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1110113