騎車未戴口罩、安全帽被攔查 高雄婦竟是4度酒駕

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市一名年約55歲李姓婦人，已有3次酒駕紀錄，仍不知悔改，日前騎機車時因未戴安全帽和口罩被警攔下，身上還散發濃濃酒味，酒測值高達0.68毫克，4度酒駕被依公共危險罪嫌送辦。

去年12月底，高雄酒駕累犯黃子洋撞一家4口，造成1死3傷悲劇，昨天被檢方依殺人罪起訴，法官也認同檢方見解，依殺人罪裁定延押。不料，仍有酒駕累犯心存僥倖，執意喝酒上路。

高雄市政府警察局小港分局發布新聞稿，高松派出所員警林彥冶、萬品宏10日下午3時45分，巡邏行經小港區山明路307巷，發現迎面而來一名婦人騎乘機車未戴安全帽和口罩，當場掉頭將她攔下。

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警方在問話過程中，聞到婦人身上有濃厚酒味，婦人被警方攔下後，自知要被酒測，即心情低落趴在機車龍頭上，最後酒測值竟高達0.68毫克，全案依涉嫌公共危險罪移送法辦。

警方調查發現，無業的李姓婦人是酒駕累犯，在104年至107年間已3度酒駕被查獲，依公共危險罪送辦；但李姓婦人仍不知悔改，執意酒後駕車，日前第4次酒駕遭逮。警方呼籲，酒後不開車、開車不喝酒，嚴禁存有僥倖心理。（編輯：陳仁華）1110113