逆孫與家人吵架拿阿嬤出氣 持刀砍殺險要命

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彰化和美15日發生逆孫持刀砍阿嬤案件，27歲林姓男子（中）與同住叔叔起口角後，林男竟將坐在客廳的阿嬤當成出氣對象，持水果刀瘋狂追砍，所幸阿嬤送醫搶救後已脫險，警方依對直系血親尊親屬傷害罪將林男送辦。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年1月15日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）精神不穩的林姓男子今天與同住叔叔疑因翻找東西起口角後，竟持刀砍殺無辜的阿嬤出氣，導致阿嬤身中多刀大量失血，緊急送醫才保住性命，警方依傷害直系血親尊親屬罪送辦。

彰化縣和美鎮今天發生逆孫持刀砍76歲阿嬤案件。27歲林姓男子上午與同住叔叔疑因找東西起口角之後，林男便將坐在客廳的阿嬤當成出氣對象，持水果刀瘋狂追砍，導致阿嬤身中多刀大量失血，頭部、手臂也有撕裂傷，緊急送往彰濱秀傳紀念醫院搶救。

與林男同住的父親等人聽到異常聲響查看，發現林男持刀砍殺阿嬤，立即攔阻並報警，彰化縣警察局和美分局獲報到場，以優勢警力壓制逮捕林男，警方表示，林男持刀砍阿嬤時精神不穩定，由於林男曾有施用毒品情形，已採尿檢驗，釐清犯案前是否有吸毒。

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和美分局表示，員警上午獲報指轄區發生家庭暴力案件，員警到場發現林嫌與家人口角衝突後持刀攻擊同住阿嬤導致全身多處傷勢，經送醫救治脫離險境，暫無生命危險；經初步詢問，林男並非與阿嬤衝突，疑翻找東西而與家人起爭執，導致無辜的阿嬤遭波及。

警方指出，林男與阿嬤、父親、叔叔同住，平常打零工為業，先前無家暴紀錄，但家人指林男長期有精神問題，不過無領有身心障礙手冊，目前已查扣做案刀械的刀柄，但刀刃折斷暫未尋獲，全案詢問後依涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：卞金峰）1110115