春節採買人潮 北市公車停靠站19日起加強取締違停

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市去年取締公車停靠站違規停車共計4萬350件，其中以市民大道路段居冠；為因應春節前湧現採買年貨人潮，台北市警察局明天起至30日止，將加強取締公車停靠站違停。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計民國110年取締北市公車停靠站違規停車共計4萬350件；其中前10大違停路段依序為：市民大道、內湖路一段、景文街、民生西路、北安路、忠孝東路五段、民權東路六段、南港路一段、新明路和港墘路。

由於年關將近，交通警察大隊指出，出外採買年貨人潮將湧現，且年貨大街、商圈和大賣場公車將加密班次，若違停於公車停靠站，除阻礙公車停靠、造成乘客上下車危險，也可能衍生交通事故，因此自明天起至30日止，將加強取締公車停靠站違停。

此外，依據道路交通管理處罰條例規定，公車停靠站10公尺內禁止停車，違反者機車處以新台幣900元至1200元罰鍰、汽車一律處以1200元罰鍰，請民眾勿心存僥倖。

交通警察大隊強調，將交各分局針對轄區公車停靠站民眾檢舉及經常違規停車熱點列為查察取締重點，並對於嚴重影響交通安全者執行拖吊移置，呼籲民眾務必遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1110118