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宜蘭業者竄改雞蛋效期 檢調查獲約5萬顆違規

2022/1/21 15:29（1/21 15:41 更新）
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法務部調查局宜蘭縣調查站獲報，三星鄉某業者涉嫌竄改雞蛋保鮮日期，販售給不知情下游廠商，檢方等單位20日前往搜索，查獲170箱、共約5萬顆已逾保鮮日期的雞蛋。（調查局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月21日
法務部調查局宜蘭縣調查站獲報，三星鄉某業者涉嫌竄改雞蛋保鮮日期，販售給不知情下游廠商，檢方等單位20日前往搜索，查獲170箱、共約5萬顆已逾保鮮日期的雞蛋。（調查局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月21日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）調查局獲報，宜蘭某業者涉竄改雞蛋保鮮日期，賣給不知情廠商。檢方等昨天前往搜索，查獲170箱、約5萬顆逾保鮮日期雞蛋，業者等4人交保候傳。過期蛋主要在宜蘭縣內銷售。

宜蘭地方檢察署今天發布新聞稿指出，近來因氣候溫差波動及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響下，導致雞蛋產量下跌及市場需求上升，各地雞蛋供應較為吃緊，市售價格持續上漲。

檢方表示，位於宜蘭縣三星鄉某家公司竟意圖欺騙他人，涉嫌竄改雞蛋效期，銷往市場牟取不法利益。獲報後，指揮法務部調查局宜蘭縣調查站偵辦。

宜蘭縣調查站表示，昨天會同宜蘭縣政府衛生局等單位，前往這家公司的工廠等搜索，查獲170箱已逾保鮮日期的散裝雞蛋。

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調查站指出，業者涉嫌將這些雞蛋以大型冰庫冷藏，出貨前以風扇吹乾，並以撕標、換標及重新製標的手法，竄改溯源QR Code專用標籤登載的保鮮日期，再出貨販售給不知情的下游廠商及民眾。

調查站指出，經約談林姓負責人在內的4名犯罪嫌疑人到案說明，全案依違反食品安全衛生管理法、刑法詐欺等罪嫌移宜蘭地方檢察署偵辦。檢察官諭知4名犯嫌分別以新台幣2萬至4萬元保候傳。（編輯：戴光育）1110121

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