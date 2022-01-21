城中城大火46死 黃格格殺人罪起訴遭求處極刑
（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災，今天依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。
台灣高雄地方檢察署表示，根據高雄市政府消防局火災調查鑑定書、現場跡證和目擊證人等證詞，研判52歲黃格格去年10月13日晚間不滿遭53歲郭姓男子疏離，打電話不接，訊息不回，又懷疑對方去找舊愛而吃醋。
根據起訴書，黃格格酒過三巡壯膽後，10月14日凌晨2時許將平時驅蚊用淨香灰燼直接倒在小房間沙發上，隨後返家傳訊息「要瘋就陪你瘋」、「你想看到的事，我一定做給你看，這一次一定不會騙你」等，當時城中城已陷入火海。
據火調鑑定報告發現，城中城起火點位於1樓小房間內沙發，且住戶幾乎都因一氧化碳中毒、呼吸性休克死亡。關鍵目擊證人劉姓計程車司機向檢方證稱，當時循煙霧看到沙發坐墊起火點，大小直徑約18公分。
檢方據相關證詞、監視器畫面等研判，灰燼在小房間內持續悶燒近30分鐘，先產生煙霧而後閃燃爆炸延燒木質裝潢，加上1樓停放59輛機車，造成現場瞬間成為火海。大量濃煙高溫產生煙囪效應，一路向上竄升到各樓層，導致46名住戶逃生不及，命喪火窟。
雄檢偵結後認定黃格格蓄意引燃火源，造成46死，以公共危險罪放火燒燬現有人所在建築物、殺人罪起訴，併請台灣高雄地方法院審酌被告僅因情感猜忌，心生怨恨，竟在酒後氣憤難平，情緒失控，藉點火滋事讓男友難堪，且犯後毫無悔意，飾詞狡辯，態度惡劣，請求處以極刑，依法宣告褫奪公權終身。
高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭雄檢聲請羈押禁見獲准，目前仍在押。（編輯：李明宗）1110121
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