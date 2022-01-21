城中城大火46死 黃格格殺人罪起訴遭求處極刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒想藉點火讓郭姓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災，今天依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。

台灣高雄地方檢察署表示，根據高雄市政府消防局火災調查鑑定書、現場跡證和目擊證人等證詞，研判52歲黃格格去年10月13日晚間不滿遭53歲郭姓男子疏離，打電話不接，訊息不回，又懷疑對方去找舊愛而吃醋。

根據起訴書，黃格格酒過三巡壯膽後，10月14日凌晨2時許將平時驅蚊用淨香灰燼直接倒在小房間沙發上，隨後返家傳訊息「要瘋就陪你瘋」、「你想看到的事，我一定做給你看，這一次一定不會騙你」等，當時城中城已陷入火海。

據火調鑑定報告發現，城中城起火點位於1樓小房間內沙發，且住戶幾乎都因一氧化碳中毒、呼吸性休克死亡。關鍵目擊證人劉姓計程車司機向檢方證稱，當時循煙霧看到沙發坐墊起火點，大小直徑約18公分。

檢方據相關證詞、監視器畫面等研判，灰燼在小房間內持續悶燒近30分鐘，先產生煙霧而後閃燃爆炸延燒木質裝潢，加上1樓停放59輛機車，造成現場瞬間成為火海。大量濃煙高溫產生煙囪效應，一路向上竄升到各樓層，導致46名住戶逃生不及，命喪火窟。

雄檢偵結後認定黃格格蓄意引燃火源，造成46死，以公共危險罪放火燒燬現有人所在建築物、殺人罪起訴，併請台灣高雄地方法院審酌被告僅因情感猜忌，心生怨恨，竟在酒後氣憤難平，情緒失控，藉點火滋事讓男友難堪，且犯後毫無悔意，飾詞狡辯，態度惡劣，請求處以極刑，依法宣告褫奪公權終身。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭雄檢聲請羈押禁見獲准，目前仍在押。（編輯：李明宗）1110121

高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災。檢方根據目擊和相關證人、火調報告等，還原現場小房間家具擺設位置。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月21日

高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災，現場瞬間成為火海。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月21日

高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災。檢方根據目擊證人、火調報告等還原現場起火點。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月21日

（中央社製圖）