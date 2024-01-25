高雄城中城大火46死 黃格格放火無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）城中城大火釀46死，二審依殺人等罪判處被告黃格格無期徒刑。檢察官上訴指黃格格所為不亞於恐怖攻擊，請求判處死刑，最高法院今天駁回上訴，黃格格獲判無期徒刑定讞。

最高法院發布新聞稿指出，檢察官上訴主張，黃格格犯罪手段不亞於殘忍的恐怖攻擊行動，應屬「情節最重大之罪」，且經量刑鑑定評估有高度再犯風險，難認有教化可能，若未判處死刑，難認妥適。

新聞稿指出，黃格格將未完全熄滅的沉香餘燼倒在沙發坐墊，經過一段時間蓄積而引燃火勢，且黃格格驅車離開現場時，火勢尚未引燃，可見犯罪手段及主觀惡性尚非極端殘忍、重大。

最高法院認為，城中城大樓防火避難設施老舊故障、年久失修、長期疏於管理，又因權責機關對於大樓安檢管理、救災整備等狀況不良等，以致逃生救災受阻等客觀情形，同屬造成多人死亡重大不幸結果的因素。

最高法院指出，黃格格固然可預見大樓燒燬及傷亡，但此嚴重傷亡結果的發生可能性通常較低，應予非難程度與蓄意縱火、殘忍殺人等情形有所區隔，犯行也與「情節最重大之罪」有別。

最高法院表示，黃格格經量刑鑑定評估再犯可能性高，若入監服刑，尚非無改善的可能，審酌黃格格已53歲，無期徒刑執行逾25年而有悛悔實據，得假釋出獄，縱使假釋出獄已年近80歲，且假釋期間付保護管束依法長達20年，若期間有逾矩情事，尚非不能防範，甚至依法撤銷假釋，令再度入監執行。

最高法院認為，原判決無違誤、量刑妥適，也兼顧黃格格的更生改善、復歸、社會安全的維護，罪責相當，檢察官與黃格格的上訴均無理由，今天駁回上訴，全案定讞。

全案起於，高雄鹽埕區城中城大樓民國110年10月14日火災造成46死；高雄地檢署偵結後，認定黃格格因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用的沉香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險放火等罪起訴，建請法官求處極刑。

一審高雄地方法院認定，黃格格放火犯行有明顯過失，但無從證明有加害大樓住戶的動機，改依公共危險放火罪、過失致死罪論處，以刑度較重的放火罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。二審認為，黃格格主觀能預見大火致住戶傷亡的結果，有間接殺人的不確定故意，改依殺人罪論處。

二審認為，黃格格犯行基於間接故意殺人，並不符合公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約所定「情節最重大之罪」，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢察官、黃格格均上訴三審，最高法院認為，原審判決無違誤，今天駁回上訴而定讞。（編輯：蕭博文）1130125