婦人走路侵入台鐵集集線 遭火車撞擊傷重不治

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）一名70多歲賴姓婦人今天走路侵入台鐵集集支線二水鄉路段遭行經區間車撞擊，婦人獲救已陷入昏迷，送醫急救仍不治。家屬向警方表示，婦人常在附近散步，不清楚為何走上鐵軌。

台鐵集集支線二水站到源泉站之間，今天下午發生死傷事故，一名年約70多歲賴姓婦人走路行經彰化縣二水鄉桃園巷平交道附近鐵軌遭行經區間車撞擊，造成頭部撕裂傷、左腳閉鎖性骨折，傷者意識模糊。

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彰化縣消防局二水分隊獲報，出動1輛救護車、2名消防員到場，經清洗包紮傷口、上頸圈及長背板、固定骨折之後，緊急送往竹山秀傳醫院搶救，不過近傍晚時傷重不治；事故一度造成二水站到濁水站停駛，台鐵出動接駁車將旅客載到濁水站，排除事故後才恢復通行。

婦人遭撞位置非在平交道區域，而是在附近鐵軌路線，鐵路警方初步調查，賴姓老婦住處在附近，平時常沿著與鐵軌平行的自行車道散步運動，家屬不清楚為何婦人今天會進入鐵軌路線而遭火車撞擊，全案正由鐵路警察局台中分局員林派出所深入釐清。（編輯：謝雅竹）1110123