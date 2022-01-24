性侵女高中生未遂 男子判3年4月定讞

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（中央社記者林長順台北24日電）有恐嚇等前科的陳姓男子於108年間結識一名女高中生後，將對方帶到新北市永和區河堤意圖性侵，女子抵抗逃離狼爪，一、二審判處陳男3年4月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，陳男於民國108年5月18日在台北市基隆路三段結識被害女子，當天晚上一同到新北市永和區永和橫移門堤外練習騎乘機車，女子深夜時表明想要回家，陳男藉口測試女子防身能力，將對方拖到旁邊樹林強吻，被女子咬舌頭而暫停動作。

判決表示，女子想趁機逃離現場，陳男再從後方抱住女子腰部，摀住口鼻，拖行至旁邊草地，企圖性侵，所幸女子奮力抵抗，咬傷陳男並逃離現場，隨後向永和警方報案。

陳男否認犯案，但檢方從被害女子身上採集到的血液驗出陳男DNA，依強制性交未遂罪起訴陳男。

新北地方法院審理後，認為陳男在案發當天認識被害女子就犯案，惡性嚴重，並考量他出獄才4個月就再犯、未與被害人和解及賠償損害，判處陳男有期徒刑3年4月。台灣高等法院駁回陳男上訴，最高法院今天再駁回上訴。全案定讞。（編輯：陳仁華）1110124