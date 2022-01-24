校長江漢聲涉挪用校產遭訴 輔大聲明絕無不法

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）輔仁大學校長江漢聲涉違法挪用校產給輔大診所使用，今天遭依背信罪嫌起訴。輔大晚間簡訊發布聲明，指輔大診所是為籌設輔大醫院而設，均依法辦理，檢方不採信，「深感不平」。

輔大校長江漢聲遭控涉嫌與前輔大醫籌處醫療事務組林姓組長、輔大醫學院前洪姓行政副院長合謀，虛設「醫學院學生臨床技術學習相關活動經費」等名義，向輔大申請經費，借款新台幣400萬元給不算輔大附屬單位的輔大診所，新北地檢署今天依背信罪嫌將江漢聲等3人起訴。

輔大校方發出5點澄清說明指出，輔大診所是為了籌設輔大醫院而設，籌備輔大醫院過程均依法令規定辦理，經董事會與教育部多次調查，並無涉及任何中飽私囊情事；輔大診所為輔仁大學所有，董事會已於第19屆第12次會議決議再次確認此一事實，豈有自己背信圖利自己的荒謬情事。

其次，輔大診所的成立及所有活動都是為了輔仁大學，所有費用均由輔大診所自己展業營收支付，並無欠款，更為輔大創造收入，絕無挪用校產。

第三，依媒體報導，檢方所指摘的並非在江漢聲任內發生，顯見檢方所稱事實係屬跳躍性拼湊。

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第四，社區醫療服務為醫療機構唯一的宣傳方式，全國皆然，輔大醫院2017年開院前自然也需要做大規模社區醫療服務，輔大特別委託自己的輔大診所協助輔大醫院執行社區醫療服務，服務人數規模及場次都高於採購案規格需求，且全案均合法驗收，媒體所載與事實不符。

第五，輔大醫學院確實有執行醫學院學生活動，絕無虛設任何活動，學校皆有提供充分證據加以佐證，無奈檢方堅不採信，校方深感不平。（編輯：唐聲揚）1110124