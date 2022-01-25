三中案二審 蔡正元：力爭清白比生命更重要

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前立委蔡正元（前）被控三中案侵占阿波羅公司資產等，一審遭判3年半及6月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，25日上午傳喚蔡正元出庭。圖為蔡正元庭訊後離開法院。中央社記者劉世怡攝 111年1月25日

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（中央社記者劉世怡台北25日電）前立委蔡正元被控三中案侵占阿波羅公司資產等，一審遭判3年半及6月。二審今天開庭，蔡說，沒犯罪，不想帶罪入棺，力爭清白比生命更重要，所涉非重罪，應無延長限制出境必要。

前國民黨主席馬英九、前立法委員蔡正元等人被控三中（中視、中影、中廣）案，一審台北地方法院判決馬英九無罪；蔡正元因涉及侵占阿波羅公司資產等，被依業務侵占罪判刑3年6月、違反商業會計法判刑6月，得易科罰金，蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行均獲判無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，受命法官李殷君考量蔡正元的限制出境期限將於2月17日到期，今天上午傳喚蔡正元出庭。

蔡正元庭上先就三中案情部分提及，前中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清以及當時買家中影董事長郭台強等3人共謀羅織罪狀，陷害他於牢獄中等語，遭到李殷君打斷發言，指這部分非審理範圍。

蔡正元接著說，檢方指控他侵占阿波羅公司資產部分，他沒有犯罪，也沒有犯意，阿波羅公司只有他一人為股東，沒有貸款，他的行為沒有損及任何人；他己經69歲，力爭清白比生命更重要，他不願任由他人羅織罪名而帶罪入棺。

至於是否延長限制出境部分，公訴檢察官邱智宏庭上說，蔡正元至今陳述均否認犯罪，一審判決刑度，有伴隨高度逃亡可能之外，一審認定尚有未扣案犯罪所得逾新台幣2.8億元，這些財產有可能成為他逃亡境外之用，本件仍有限制出境必要。

蔡正元反駁說，這2億多元是原審誤解，這錢其實是因為他承受7億多的債權債務，經用於調度彌補財務支出而產生的資金，卻被誤認為犯罪所得，若此被認定為延長限制出境的理由，非常不公道。

蔡正元律師則說，案件從107年起訴至今已3年半，若從本案檢方106年間偵查起算，也已經近5年，蔡正元長期被限制出境，有損害人權之虞；蔡正元的妻女均在國內定居，財產也遭扣押，之前也辦理1000萬元交保，蔡正元並無逃亡國外可能，本件應無延長限制出境必要。

法官庭末諭知，蔡正元是否延長限制出境，待評議後裁定。（編輯：方沛清）1110125