聘密醫看診 桃園懷寧醫院長被判1年10月定讞

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（中央社記者蕭博文台北25日電）桃園懷寧醫院院長吳清彥被控聘僱2名不具醫師執照的男子，診療年邁、失智病患；二審考量他破壞病人對醫療機構的信任，判刑1年10月，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，吳清彥為節省懷寧醫院人事成本，明知許姓男子中醫學系畢業、蔡姓男子為菲律賓某所大學醫學系畢業，2人都未取得台灣合法醫師資格，仍於民國105年間聘用並讓2人從事醫療行為。

案經桃園地檢署起訴吳清彥、許姓男子，另處分蔡姓男子緩起訴；一審的桃園地方法院依醫師法的非法執行醫療業務罪，判處吳清彥有期徒刑1年10月、許姓男子有期徒刑1年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。吳清彥辯稱缺乏行政管理經驗，不慎誤觸法網，已調整醫院行政管理，病患均受良好照護，請法院考量懷寧醫院專門照顧長照失能者，對長者照護有諸多貢獻，願意配合繳納公益金，請法院諭知緩刑。

二審認為，懷寧醫院病人多已年邁、失能，更需專業醫護人員細心照顧，吳清彥趁病患年邁，又多失能、意識不清，聘僱不具醫師資格的人從事醫療行為，即使護理人員反映許男、蔡男能力不足，仍持續聘僱，顯然不知警惕、悔改。

二審審酌，吳清彥、許姓男子破壞病人對於醫療機構的信任，未能維護病患獲得妥適醫療的權利，原審量刑並無不當，2人均不適宜緩刑，駁回上訴，維持一審的罪刑。

吳清彥、許姓男子不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1110125