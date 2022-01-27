新北八里角頭遭槍擊身亡 檢警拘提2幕後主嫌

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（中央社記者蕭博文台北27日電）新北市八里區林姓角頭去年遭槍殺身亡，士檢先行起訴蔡姓槍手，另指揮警方追查幕後主嫌，發現李姓男子因土方相關工程與林男結怨，透過魏男買凶殺人，已拘提李、魏並聲押獲准。

八里華峰一街某民宅去年4月12日下午2時許發生槍擊案，林姓男子右肩及後背遭人開槍射擊，血流如注。警消獲報將林男送醫，但林男仍傷重不治。

警方發現，60歲林姓死者是天道盟成員，為八里地方角頭及新北市警察局蘆洲分局列管治安顧慮人口，去年1月曾被查獲涉賭博及持有槍枝。

涉嫌開槍的蔡姓男子犯後向警方投案，供稱遭林男毆打才攜槍尋仇。士林地檢署去年6月間，以蔡男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌起訴，案由士林地法院審理中。

士檢今天發布新聞稿指出，經積極指示警方追查有無共犯，於本月24日指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、蘆洲分局及內政部警政署刑事警察局偵查第一大隊，前往新北市淡水區等處搜索，並拘提李姓男子、魏姓男子到案。

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新聞稿指出，李姓男子疑因土方運棄承攬工程與林姓被害人發生嫌隙，而萌生買凶殺人之意，透過魏姓男子協助安排與蔡姓槍手會面，允諾以新台幣500萬元報酬，教唆蔡男殺害林男。

檢察官訊問後，認為李姓男子涉犯教唆殺人罪嫌，魏姓男子涉犯幫助教唆殺人罪嫌，均犯罪嫌疑重大且有逃亡、勾串滅證之虞，因此向法院聲請將2人羈押禁見，昨天獲法院裁准。（編輯：李亨山）1110127