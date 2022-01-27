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台中男超商外遭槍擊不治 槍手殺人罪聲押獲准

2022/1/27 17:21
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（中央社記者蘇木春台中27日電）趙姓男子與林男昨天相約台中市一家超商外談判，趙男突對林男頭部開2槍後逃逸，林男傷重不治，警方循線將趙男逮捕到案後將他送辦，檢方今天依殺人等罪聲押趙男獲准。

台中地院今天告訴中央社記者，案經法院召開羈押庭審理後，法官認定趙男涉犯殺人罪為本刑5年以上重罪，且有反覆實施犯罪之虞，裁定羈押趙男。

另外，因警方僅在現場尋獲1顆彈頭，懷疑另1顆彈頭卡在死者體內，檢方今天會同法醫在台中殯儀館相驗死者遺體時，還出動法務部法醫研究所X光勘驗車，先對遺體進行全身掃描後，由法醫進行解剖，最後在死者頭部尋獲彈頭，相關檢體將送法醫研究所鑑定。

檢方今天相驗林男遺體時，林男的同居人與弟弟也到場指認。針對趙男向檢警供稱，長期遭林男欺壓才犯案，林弟接受媒體聯訪時表示，林男與趙男只是認識，平時不常聯絡見面，2人也並非大哥、小弟關係，認為趙男所說並非事實。

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檢警查出，51歲趙男與49歲林男，昨天中午相約東區精武東路一家便利商店外座位區談判，趙男突然拿出預藏的槍枝，對林男開2槍後逃逸，消防局獲報派遣救護車趕到現場，將林男送往國軍台中總醫院搶救後不治。

警方封鎖現場勘查後，在案發地點發現彈殼2枚、1顆彈頭，且布滿大量血跡，警方循線查出趙男涉案，當天下午3時將趙男逮捕到案。警方全案詢問後，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌，將趙男移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110127

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