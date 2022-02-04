廉政平台列32重大採購案 助如期如質完工

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（中央社記者劉世怡台北4日電）為重大採購案把關，廉政署設廉政平台至今開設32案逾7812億元，其中3案經平台運作防外力介入，如期如質無垢完工，最新為北巿動物園與捷運局的生態主題園區及停車場興建案。

廉政署長鄭銘謙指出，為使國家重大建設如期如質無垢完成，遏阻外部不當干擾，使公務人員勇於任事，也讓全民享受最優質公共建設，行政院於民國105年曾要求法務部責成廉政署推動「機關採購廉政平台」依機關首長需求，針對國家重大建設、重要採購案，協助機關成立廉政平台。

鄭銘謙指出，行政院110年9月3日召開中央廉政委員會，院長蘇貞昌等人指示「機關採購廉政平台」得以有效防止外部勢力介入機關採購，應可持續擴大辦理。

廉政署在官網設立廉政平台專區，案件一覽表所示，廉政平台至今開設32案、逾新台幣7812億元，其中有3案、總金額712億元已完成，最新成立案件是去年9月間台北市政府動物園及捷運局採購案件「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉案」。

現行全國運作中的廉政平台案件29案，分別為中央12案、地方17案，總金額高達7100億餘元；廉政署官員指出，廉政平台除了讓機關採購案件順利進行外，也解決不少如用地徵收取得、違法占用工地等難題，因而獲得機關首長及公務人員好評及支持。

廉政署官員以經濟部水利署中區水資源局「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」為例，施工前，透過廉政平台會議共同討論，協助排除工程中經常面臨用地取得困難問題，研議採第3方公正單位鑑價方式，使得協議價購比例罕見達9成，順利取得用地，大幅減少民眾陳情情形。

後續「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」施工期間，藉由廉政平台協助處理排除砂石廠違法占用工地等不法情形，另針對高風險土石標售業務，邀集得標廠商妥善說明相關管制措施，以此達到預先防範及風險管理目的。

官員說，另外一例為交通部公路總局西部濱海公路北區工程處「淡江大橋廉政平台」，為改善新北市淡水及八里間壅塞交通，串聯淡水河兩岸觀光休憩，促進地方發展，行政院於103年核定「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」，因工程歷經國際競圖評選橋型及政經環境變遷等因素，導致計畫相關經費增加部分多非原建設計畫核定時所能預期，因此流標7次。

官員指出，此工程前期時有外部團體陳情情形，因此工程是國際競圖評選橋型，主橋塔工程難度備受矚目，為使工程執行過程公開透明，減輕工程人員壓力，淡江大橋廉政平台於108年5月成立，由平台成員共同檢視工程進行程序，確保建造過程公開透明，並藉由專家學者建議協助解決工程遭遇困難及爭議問題，消弭外界疑慮並獲取在地民眾支持。

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官員補充，透過廉政平台這些案例，充分顯示跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督機制，不僅成為公共工程監督力量，也是機關人員強力後盾。

因此，廉政署將複製成功模式，持續精進與建構機關採購廉政平台，以預防風險角度出發，協助機關推動重大建設，確保採購過程公平、公開，還給公務人員安全安心公務環境，企業工程也能如期如質完成，更重要的是，全民都能享受到最優質公共建設。（編輯：方沛清）1110204