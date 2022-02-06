修復式司法步履艱辛 助當事人走出悲傷漩渦

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不易的原諒3（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）台灣新竹地方檢察署檢察官林鳳師說，當時協助推動桂媽的修復式司法（Restorative Justice），「開啟這段對話，一路走來不容易」，希望幫加害者與被害家庭走出悲傷漩渦。

約9年前桂媽兒子捲入三角感情糾紛，遭男子「小釋」登門理論，「小釋」不顧桂媽與丈夫苦苦哀求，在桂媽面前徒手打死桂媽兒子。

林鳳師告訴中央社記者，「小釋」入獄服刑隔年，桂媽 向竹檢提出，希望先釋「善意」，傳遞給「小釋」，期盼雙方都能放下，也透過信件往來開啟談話。

「重視彼此間的情感」林鳳師說，修復式司法更重視情緒與感受，提供加害人、被害人及家屬對話與修復傷痛機會。藉修復式司法，以對話使雙方釐清事情責任歸屬，也讓雙方走出悲傷情緒。

林鳳師表示，除考量桂媽，也要思考桂媽丈夫起先抗拒，不能為讓雙方談話，造成家庭革命，因而從提出到真正啟動修復式司法面談，整整花3年。

不過，林鳳師說，3年來桂媽以愛的行動影響家人，讓家人逐漸改變，經心理師評估，才開啟雙方談話。

桂媽說，一開始丈夫很難諒解，反而指責她，而小兒子見到對方家人心情難平復，不向對方打招呼，但她不斷告訴家人轉念，把仇恨轉為「愛」，也許能救兩個家庭。

桂媽表示，近日她主動再約對方家人，一起吃披薩聊天，「小釋」也出席，互動的過程中，她持續鼓勵「小釋」勇敢面對生活與未來，而「小釋」眼中含淚，了解自己該承擔的責任，她能感覺到「小釋」成長與改變；過程中像家人彼此關心，「非常感動」。

林鳳師說，開啟對談或雙方碰面，可能都會再想起那段不愉快回憶，她也擔心是否可能會有二次傷害，但很感動桂媽的善意圓滿雙方家庭。

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修復式司法是受到犯罪行為最直接影響的人們，包括加害人、被害人、家屬及具關聯或共同利益的社區成員，提供各種談論犯罪及說出自己感受的對話機會，促進當事人關係的變化，修復犯罪造成的傷害。

有意願參與修復式司法的加害人、被害人可自行向案件繫屬承辦地檢署申請，或由檢察官、法院、監所、觀護人、犯罪被害人保護機構及更生保護等機構在詢問當事人意願後轉介。（編輯：李明宗）1110206