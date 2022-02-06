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犯罪被害人保護協會守護 被害者心靈後盾

2022/2/6 10:25（2/6 10:51 更新）
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犯罪被害人保護協會台灣新竹分會與志工主動找到桂媽（左），把她當家人，讓她到犯保工作，暫時脫離失去兒子的傷痛，找到新生活重心。中央社記者郭宣彣攝 111年2月6日
犯罪被害人保護協會台灣新竹分會與志工主動找到桂媽（左），把她當家人，讓她到犯保工作，暫時脫離失去兒子的傷痛，找到新生活重心。中央社記者郭宣彣攝 111年2月6日
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不易的原諒4（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）桂媽目睹兒子被打死後，那一陣子常要「隨兒子走」，犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主動找到桂媽，把她當家人，讓她到犯保工作，暫時跳脫傷痛，找到新生活重心。

約9年前桂媽兒子捲入三角感情糾紛，遭男子「小釋」登門理論，「小釋」不顧桂媽與丈夫苦苦哀求，在桂媽面前徒手打死桂媽兒子。

新竹分會主任陳宛青告訴中央社記者，桂媽育有2子1女，當家中經濟支柱長子遭殺害時，桂媽一家人無法接受，尤其是桂媽，身心陷入低潮，走不出傷痛，每日以淚洗面，常想跟著兒子離開。

陳宛青說，當被害者陷入心情低潮時，整個家庭都受影響，桂媽一開始也不願接受別人關懷，對人有強烈防備心，這是人之常情。

不過，協會體諒被害者心情，持續探訪、電訪，讓桂媽逐漸放下心防，接受「別人的關心」，從不願踏出家中，到願前往協會接受心理輔導，路程走得辛苦。

陳宛青表示，她把桂媽當家人，加上志工陪伴，就怕桂媽突然想不開，甚至邀桂媽到協會工作，讓她得以「就近看管」，也讓志工多互動。

志工們陪桂媽哭，彼此分享「痛的經歷與故事」，抒發負能量療傷。

桂媽說，每當憶起兒子過世那一天，心很痛，「多麼希望只是一場夢」，眼淚不禁流下，但在犯保支持下，讓她感受到「陌生人」無私給自己的愛，才讓她逐漸轉換心情。

犯保說，協會內志工家庭也曾遭遇巨大變故，有共同「傷痛」經歷，而志工們也更能了解、傾聽，理解彼此痛苦。

「給予馨生人（犯罪被害人）擁抱與關懷」犯保表示，馨生人背後都有傷痛故事，而憾事發生時，往往粉碎一個家庭的經濟，犯保安排讓馨生人學習課程，如皮件手作班、木工或手工肥皂等。

犯保說，桂媽學了木工雕刻，藉藝術、創作治療心理輔導，逐漸走出傷痛，未來將繼續安排多元課程，讓馨生人習得一技之長，豐富生活及獲穩定收入。（編輯：李明宗）1110206

桂媽（中）目睹兒子活活被男子打死，在犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主任陳宛青（左）鼓勵下，勇於面對兒子離去，也以同理心理解對方母親的心情。中央社記者郭宣彣攝 111年2月6日
桂媽（中）目睹兒子活活被男子打死，在犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主任陳宛青（左）鼓勵下，勇於面對兒子離去，也以同理心理解對方母親的心情。中央社記者郭宣彣攝 111年2月6日
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