目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解路

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不易的原諒1（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣桂媽目睹兒子活活被男子打死，經歷傷痛，她選擇放下仇恨，原諒對方，而因此提前假釋出獄的男子後來曾任水電師傅，也助桂媽家中修水電，彼此關懷，邁向和解。

約9年前桂媽兒子捲入三角感情糾紛，遭男子「小釋」登門理論，「小釋」不顧桂媽與丈夫苦苦哀求，在桂媽面前徒手打死桂媽兒子，「小釋」遭依傷害致人於死罪判刑8年定讞。

60歲的桂媽原本應頤養天年，卻因目睹兒子遭打死，生活陷入黑暗，也拒絕他人幫助。

不過，桂媽表示，曾看過新聞報導，有個媽媽原諒加害人，還到監獄探望加害人，讓她印象深刻，埋下修復種子，她也接受犯罪被害人保護協會心輔導課程後，並在協會其他志工鼓勵下，跨出「慢慢放下」第一步，打起精神，透過修復式司法（Restorative Justice），尋求與「小釋」及對方家庭對話。

這趟路程滿地荊棘，當時在獄中的「小釋」面對桂媽，心情難平復，寫信互動時，第一封信僅簡單問候，桂媽回「小釋」：「為你的母親與稚嫩的孩子，要振作起來。」

桂媽持續以信件鼓勵，讓「小釋」勇敢面對過錯，更曾回信：「希望能為自己所犯的罪大過錯做好彌補，未來希望能照顧桂媽一家人。」

「誰沒有犯過錯？」桂媽說，每個人都曾做錯事，能否勇於面對與改變最重要，而書信往返過程深刻感受對方悔意，雙方逐漸「放下」沉重過往。

這段經歷也促成「小釋」假釋，而「小釋」假釋後，為撫養兒女，努力學水電技術，母親節時更送蛋糕給桂媽，讓桂媽很感動；桂媽也主動鼓勵「小釋」，期盼他工作日漸穩定。

桂媽說，有次家裡水塔出問題，找「小釋」修繕，藉以支持「小釋」經濟收入，想不到「小釋」堅持不收費，但她堅持付費，最後只收微薄工本費，她更感受到對方想彌補的心情。

每逢佳節都與「小釋」一家彼此關心的桂媽說，曾彼此內心似乎還有點「小疙瘩」，但透過行動與關心，逐漸化解。

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修復式司法是受到犯罪行為最直接影響的人們，包括加害人、被害人、家屬及具關聯或共同利益的社區成員，提供各種談論犯罪及說出自己感受的對話機會，促進當事人關係的變化，修復犯罪造成的傷害。

有意參與修復式司法的加害人、被害人可自行向案件繫屬承辦地檢署申請，或由檢察官、法院、監所、觀護人、犯罪被害人保護機構及更生保護等機構在詢問當事人意願後轉介。（編輯：李明宗）1110206