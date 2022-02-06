兩個傷痛母親 約定火車環島修補破碎的心

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不易的原諒2（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）「這場悲劇，連結了兩個心碎的母親」，目睹愛兒遭打死的桂媽說，面對孩子逝去，對方母親請求原諒，她接受也放下，更與對方約定，今年要一起搭火車環島，修復碎裂的心。

約9年前桂媽兒子捲入三角感情糾紛，遭男子「小釋」登門理論，「小釋」不顧桂媽與丈夫苦苦哀求，在桂媽面前徒手打死桂媽兒子。

桂媽說，每個孩子都是父母心頭肉，事件發生後，她與丈夫傷痛不已，即使對方母親登門道歉，她也難接受，拒於門外。

不過，犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主任陳宛青一段話，改變桂媽人生。

「若不堅強走出來，妳身後的家人永遠在悲傷中度日，但若妳願意勇敢走出來，也會帶著家人越來越好」，這鼓舞著桂媽勇於面對兒子離去，也同理對方母親。

事件發生2年後，桂媽到醫院回診，竟看見對方母親也到醫院看診，她沒想太多，走上前握手關懷，這次見面促使桂媽決定申請修復式司法（Restorative Justice）；她認為唯有放下一切「原諒別人」，放過自己，才能釋懷。

桂媽說，首次申請被拒，相關單位擔心過程會再讓她憶起不愉快過往，遭二次傷害，但她未放棄，經3年申請，終於成功開啟對話。

桂媽回憶，第一次與「小釋」母親、姊姊見面，雙方還未開口，3人淚已落下，對方不斷道歉，更感謝「給了獄中兒子重生的機會」，她則安撫「沒有關係，事情過去了。」

桂媽說，發生憾事，雙方確實都有責任，也苦了兩家人，尤其是兩個母親；她有一群犯保志工陪伴，讓她走出傷痛，但「小釋」母親獨自與家人承受苦痛，她能同理。

桂媽表示，「小釋」母親在內灣工作時，她曾搭火車前往探望，同為母親，聊聊生活與興趣，看似簡單問候，對兩邊來說都是為新生活勇敢邁出一大步；「小釋」姊姊也常探望她話家常，好像多了家人。

曾有人質疑桂媽「不愛兒子」，怎麼可如此輕易原諒」？這讓桂媽很不好受，但她說，這樣才能讓天上兒子放心好走，「人就是要往前走，勇敢過生活」，孩子永遠活在她心中。

桂媽說，希望藉分享自己的故事，鼓勵其他被害者與家屬走出悲傷，勇敢面對未來和生活。

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修復式司法是受到犯罪行為最直接影響的人們，包括加害人、被害人、家屬及具關聯或共同利益的社區成員，提供各種談論犯罪及說出自己感受的對話機會，促進當事人關係的變化，修復犯罪造成的傷害。

有意參與修復式司法的加害人、被害人可自行向案件繫屬承辦地檢署申請，或由檢察官、法院、監所、觀護人、犯罪被害人保護機構及更生保護等機構在詢問當事人意願後轉介。（編輯：李明宗）1110206