馬辦、2立委和中視收恐嚇信 北市警追何歡喜身分

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）北市警方獲報，包括前總統馬英九辦公室、國民黨立委李貴敏和李德維、中視昨天都收到來自香港署名「何歡喜團隊」的恐嚇信。警方共採集到6枚指紋，均為不同人，現無可疑對象。

台北市警察局內湖分局、中正第一分局和南港分局自昨天起迄今，陸續接獲各自轄內前總統馬英九辦公室、立委李貴敏和李德維、中視公司報案，稱分別收到來自香港的同樣恐嚇信件。

據了解，恐嚇信件署名為「何歡喜團隊」，內容說「國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！！逆我者死（3顆炸彈圖），光復香港，時代革命」，並夾附2張香港冥紙在內。

警方已將恐嚇信件送鑑識中心採證指紋，目前共計找到6枚指紋，且均為不同人所有，尚無特定可疑對象，將持續積極蒐證調查。

另，警方根據恐嚇信件所屬名的「何歡喜團隊」追查，發現香港法院和多名法官等人於去年10、11月都曾收到多封內藏粉末或肉碎的恐嚇信，收件法官都曾參與審訊「反送中」運動案件。但至今仍沒有人被捕。

根據星島日報去年報導，有人以「何歡喜」為名，在社交媒體平台Telegram承認自台灣寄出上述信件，並自稱「流亡台灣」。

香港文匯報也指出，香港警方掌握寄信人「何歡喜」的真實身分，為綽號「芒果」的范姓青年，曾追隨黃之鋒「反國教」，後來他自稱在香港理大暴動後逃到台灣並於一間大學就讀社會科學。

目前警方針對此線索，也正在搜集相關資料分析、釐清，以查明犯嫌身分和真相。

由於香港去年的恐嚇信案件是從台灣寄到對岸，但馬辦等單位這2天收到的恐嚇信卻是從香港寄到台灣，有員警私下研判認為，「何歡喜團隊」應為多人所組成且分散多處，並非特定1人犯案，將增加偵辦過程中的複雜度。（編輯：方沛清）1110210