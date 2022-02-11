台中鬥毆案男子遭砍傷 持刀男逃逸警追緝中

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台中市張姓男子11日率眾要找廖姓男子追討債務，雙方開車到太平區一處路口下車發生鬥毆衝突，車窗玻璃被擊碎，車輛毀損。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月11日

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中11日電）台中市張姓男子今天率眾要找廖男追討債務，雙方開車到太平區一處路口下車發生鬥毆衝突，過程中張男遭廖男持西瓜刀砍傷，廖男涉案後逃逸，警方正全力追緝中。

台中市警察局太平分局告訴中央社記者，今天上午11時35分獲報，太平區中山路與新福路口發生糾紛案，有多人打架，立即派遣警力到場處理。

警方初步調查，27歲廖姓男子積欠29歲張男債務，張男今天夥同26歲鄭男、24歲蔡男，共乘一輛自小客車要找廖男追債，廖男駕駛自小客車逃逸，雙方追逐到案發地點。

張男等3人持木棒下車，對廖男的自小客車猛砸，廖男則下車持西瓜刀與對方鬥毆，過程中張男的右手遭砍傷，廖男犯案後開車逃逸。警方獲報封鎖現場調查，並將張男送往中國醫藥大學附設醫院救治。

院方表示，張姓患者到院時右手背嚴重撕裂傷，右手3支手指開放性骨折，左手臂、背部也有開放性傷口，正進行縫合手術，沒有生命危險。

警方已鎖定涉案男子身分，正積極追緝中，全案將依毀損、聚眾鬥歐等罪嫌偵辦。（編輯：黃世雅）1110211