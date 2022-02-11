台大女學生控教授性侵 遭加重誹謗罪嫌起訴

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（中央社記者蕭博文台北11日電）台大一名女學生在網路指控遭台大教授誘騙上床，教授則反控女學生加重誹謗。北檢調查認為，妨害性自主罪嫌不足，今天處分教授不起訴，女學生指控不實，依加重誹謗罪嫌起訴。

全案起於，一名女學生去年9月間在社群網站Dcard台大版發文聲稱，因學業規劃問題找老師討論，由於自己有精神障礙方面疾病，台大教授利用其疾病誘騙她上床，且已婚教授還自稱單身，由於教授不戴保險套，導致自己疑似被傳染性病，並貼出報案三聯單。

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台灣大學隨即啟動校內性別平等通報和調查程序，但女學生去年10月間發出「我才是台大狼」的公開道歉信，稱自己想維繫與這名教授的關係，所以用損害名譽方式來要脅教授，並對這名教授公開道歉，對於嚴重影響教授聲譽、工作、家庭及生活感到抱歉與愧疚。

案經台北地方檢察署調查，認為教授被控強制性交犯罪嫌疑不足，處分不起訴；女學生網路發文內容不實，足以損害教授的人格及社會評價，依加重誹謗罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1110211