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台中大甲區透天厝火警 一死一傷

2022/2/12 19:11（2/12 19:16 更新）
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台中市消防局12日下午獲報，位於渭水路的一棟透天厝住家發生火警，隨即動員人車到場搶救，火勢於傍晚近6時控制，消防人員隨後在廚房發現1名男子，已明顯死亡。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日
台中市消防局12日下午獲報，位於渭水路的一棟透天厝住家發生火警，隨即動員人車到場搶救，火勢於傍晚近6時控制，消防人員隨後在廚房發現1名男子，已明顯死亡。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市大甲區渭水路一棟透天厝今天傍晚發生火警，消防局據報前往搶救，火勢於傍晚近6時控制，但在廚房發現男屋主已明顯死亡，其子則雙手燒燙傷。起火原因待進一步調查。

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台中市消防局發布訊息表示，下午5時29分獲報，位於渭水路一棟透天厝發生火警，隨即出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員22人前往搶救。到場時發現住家1樓有火舌竄出，立即布線灌救。

消防局指出，火勢於下午5時52分控制，5時58分撲滅，清查火場時發現年約60歲男屋主倒臥1樓廚房，已經明顯死亡，同住的兒子則雙手燒燙傷送醫。起火原因將進一步調查。（編輯：方沛清）1110212

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