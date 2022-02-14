男子拒酒測挨罰18萬僅繳一半 車被查封當場繳清

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陳姓男子去年拒絕酒測挨罰新台幣18萬元，卻只繳納一半罰鍰。行政執行署新北分署書記官日前在路邊看到陳男車輛，正欲查封時陳男就現身，當場繳清罰鍰。（行政執行署新北分署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月14日

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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）陳姓男子去年拒絕酒測挨罰新台幣18萬元，卻只繳納一半罰鍰存心賴帳。行政執行署新北分署書記官日前眼尖在路邊瞄到陳男車輛，正欲查封時陳男就現身，當場繳清罰鍰保住愛車。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

新北分署表示，家住新莊區的48歲陳姓男子去年1月22日凌晨1時52分，騎乘機車在新莊區民安西路一帶遭警察攔檢，因拒絕酒精濃度測試，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰新台幣18萬元，陳男卻僅繳納一半罰鍰。

新北分署今年2月接獲交通局通報，陳男名下2012年份車輛停放在新莊區建國一路某收費停車格，但執行查封人員到場卻不見蹤影，書記官眼尖瞄到路邊紅線區空地停放1輛白色轎車，果然就是要查封的車輛。

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陳男此時也趕至現場，氣喘吁吁地表示自己是對街烤鴨店老闆，擔心酒精濃度過高觸犯刑法遭送辦，因此拒絕酒測，後來得知繳納半數罰鍰即可取回車輛，才先繳納9萬元，認為名下沒有財產，要查封車輛也不容易，心存僥倖想賴帳。

陳男為免車輛被查封，緊急通知其胞姊透過網路銀行轉帳繳納5萬元，再專程送來4萬餘元現金，當場將錢交給移送機關代理人，繳清罰鍰及執行必要費用。（編輯：方沛清）1110214