嘉縣酒駕男不繳罰款祖產遭查封 趕在法拍前付清

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（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）嘉義縣康姓男子因酒駕等案被罰12萬元未繳，移送強制執行又不理會，康男所有的土地被查扣將被法拍，土地共有人表達要承購，康男險害家人無容身之處，趕在法拍前繳清欠款。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，康男在2019年4月9日晚上9時許酒後騎乘他人機車行駛在義竹鄉義竹村後生橋北端台19線時，遭警方酒測攔檢，被裁罰新台幣9萬元，康男後來又無照駕駛、不參與講習等違規14筆，總計滯納12萬4645元。

嘉義分署表示，康男被裁罰後，因不繳罰鍰被嘉義區監理所移送強制執行。執行人員受理後，先通知康男繳納，但康男仍不予理會。

執行人員進而清查康男名下財產後，立即查封康男所有的土地。康男隨即要求辦理分期繳納，但僅繳納1期就未再繳納，嘉義分署執行土地法拍。

嘉義分署指出，預定2月15日進行第1次拍賣，同時寄發拍賣通知給4筆土地、64名共有人，不久後有多名共有人表示購買意願。

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嘉義分署表示，康男的姊姊曾來電表示說情，提到土地為弟弟繼承而來，若土地被拍賣，弟弟及媽媽將無處所可居住，但執行人員強調除非於拍賣前完全繳清，否則會如期拍賣。康姓男子趕在拍賣前1週繳清所有案款。

嘉義執行署指出，酒駕害人害己是全民公敵，法務部行政執行署通令各地分署持續強力執行酒駕裁罰案件，嘉義分署會持續對於相關案件不繳的義務人，調查所有財產徹底執行，展現貫徹公權力的決心。（編輯：戴光育）1110211