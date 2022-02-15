酒駕釀一家1死3傷開庭磕頭 受害家屬批噁心

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷，遭檢方依殺人罪起訴。高雄地院今首次開庭，他向家屬當庭磕3響頭認錯，並拿出房產權狀賠償，但受害人家屬不領情，怒罵磕頭相當噁心。

高雄地方法院今天首次針對黃子洋酒駕釀林男1家4口破碎案召開準備程序庭。當審判長呂明燕讓黃子洋表達對受害者看法時，他突然當庭下跪，對到庭的受害林男妹妹、妹婿連磕3響頭致歉，甚至透過律師拿出房產權狀表明願意出讓房子彌補損失。

不過，林男家屬並沒接受道歉，痛批他「撞死一個人，害人家家庭破碎是磕頭道歉能解決的嗎？」希望他能真正拿出「誠意」解決此事，今天開庭完全感受不到誠意。

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林男妹婿受訪指出，林男和大女兒目前傷勢嚴重，只能透過居家看護協助照料生活起居；小女兒在醫護搶救後撿回一命，目前可以到校上課，但因腦傷嚴重，不但要持續就醫追蹤，生活也受到一定程度影響。

有酒駕前科、38歲的黃子洋去年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。高雄地檢署案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判；高雄地院1月12日審理後認同檢方見解，依殺人罪裁定延押2個月。（編輯：孫承武）1110215