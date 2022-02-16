亞力山大健身房倒閉團訟案 8564會員獲賠逾2.5億元

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（中央社記者劉世怡台北16日電）連鎖健身中心亞力山大民國96年間無預警倒閉，消基會替8564名會員提團體訴訟向亞歷山大等公司求償約5.82億元。一審北院今天判亞歷山大等公司須賠2億5624萬多元，可上訴。

亞歷山大股份有限公司對外招牌稱「亞力山大」，和亞爵公司、君生活公司都是同集團。

前亞歷山大集團負責人唐雅君（右）民國102年假釋出獄，被問及未來是否再創事業，她說：「很想，但現在沒有把握；如果轉行，要看緣分與機會。」（中央社檔案照片）

台北地方法院判決指出，亞歷山大公司須賠1億8602萬多元、亞爵公司須賠5728萬多元、君生活公司須賠1292萬多元，共計2億5624萬餘元，亞力山大創辦人唐雅君及胞妹唐心如則獲判免賠。

全案緣於，唐雅君與胞妹唐心如於民國96年間，明知公司虧損連連面臨倒閉命運，卻對外打出優惠價廣收會員，法院於100年間依背信、詐欺等罪，分別判處兩人1年10月徒刑、1年8月徒刑確定。之前已假釋出獄。

民事部分，消基會於97年間向台北地方法院遞狀，替受害健身房會員提團體訴訟，案經約14年審理，北院今天宣判。

北院表示，亞歷山大、亞爵、君生活公司96年12月10日歇業，至今仍未復業，並已解散或廢止登記，消費者只取得96年12月10日前的服務，且會籍也陸續屆滿，認為3家公司不能依約提供消費者服務，有可歸責性，認為消費者請求損害賠償有理由。

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判決指出，亞歷山大、亞爵、君生活公司96年7月間已發生財務困難，無法再繼續借得款項，卻隱瞞大眾，故意以單日消費滿2萬元可抽獎的廣告方式招攬消費者，幫助公司解決財務困境，3家公司確實違反消保法，應給付懲罰性賠償金。

此外，消基會也對多家收單銀行請求賠償，但法院認為消費者是和亞歷山大、亞爵、君生活公司之間成立消費契約，銀行非3家公司的履行輔助人，更沒有遴選、監督公司與消費者間的契約，認為此部分請求無理由。（編輯：張銘坤）1110216