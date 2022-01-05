路易莎跨足健身房事業 承接松山蔦屋書店舊址

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（中央社記者江明晏台北5日電）餐飲股路易莎咖啡斜槓健身房事業，近期推出新品牌Self Room，首店選址在CITYLINK松山貳號店的一樓與二樓，承接先前蔦屋書店的空間，計畫1月20日亮相。

路易莎今天代子公司公告取得使用權資產，租金每月新台幣79.18萬元，建物面積共385.34坪，5年租金總額約4531萬元。承租的位址就是CITYLINK松山貳號店的一樓與二樓，原為蔦屋書店，將轉租給路易莎旗下新品牌Self Room，打造健身房。

路易莎表示，原先松山蔦屋書店的一樓就有路易莎門市，看好這個地點位於捷運站共構的交通樞紐，加上董事長黃銘賢近年熱愛健身，路易莎也以全方位生活門市為品牌發展方向，近期除了有無限上網的圖書館門市外，也開出結合健身的特色門市。

這也是路易莎咖啡首度推出門市結合健身房的概念店，目前已在試營運，計畫於1月20日亮相。

路易莎咖啡董事長黃銘賢近年愛上健身，激瘦30公斤變身肌肉型男，一舉將咖啡事業版圖擴張到健身領域，未來相當看好這塊市場，將透過首店試水溫。（編輯：張均懋）1110105