台中議員冉齡軒涉嫌詐領助理費 檢方聲押禁見

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（中央社記者蘇木春台中17日電）中國國民黨籍台中市議員冉齡軒被檢舉涉嫌詐領助理費，檢方昨天指揮調查局前往冉齡軒的住處與服務處等處搜索，檢方複訊後今天凌晨聲押冉齡軒，台中地院正開庭審理中。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠告訴中央社記者，冉齡軒經檢察官複訊後，認為涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有勾串共犯及逃亡之虞，認有羈押原因及必要性，於今天凌晨向法院聲請羈押禁見。另外，冉齡軒的邱姓丈夫以新台幣5萬元交保，其餘人請回。

冉齡軒遭檢舉涉嫌詐領助理費，檢方昨天指揮調查局台中市調查處，兵分多路前往冉齡軒住處、服務處及助理住處等地搜索。辦案人員共帶回20多名被告與證人偵辦，並查扣電腦、帳冊等資料，依違反貪污治罪條例方向偵辦。

依據台中市議會網站資料，冉齡軒為第14選區（東勢、石岡、新社與和平區）市議員。（編輯：陳政偉）1110217