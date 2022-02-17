涉詐領889萬助理費 前基隆市議員韓良圻遭起訴

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆地方檢察署今天表示，前基隆市議員韓良圻涉嫌利用2名人頭，詐領約新台幣889萬元議員助理費，檢方偵結，將韓良圻依涉犯貪污治罪條例起訴。

檢方表示，韓良圻曾是基隆市第14屆至第18屆議員，明知議員的公費助理補助費用都由基隆市議會編列預算支付，並非議員薪資一部分，也不是對議員個人的實質補貼，而應屬於發給實際遴用助理的財物。

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檢方調查，韓良圻竟自民國98年8月起至108年1月止，利用未實質擔任助理的楊姓與簡姓人士為人頭，向議會申報擔任公費助理職務，按月向議會詐領公費助理薪資，致使議會不知情的承辦公務人員為不實的登載，韓良圻以此方式共計詐領889萬7109元。

檢方指出，韓良圻涉嫌違反貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物罪、刑法第214條的使公務員登載不實罪等，予以起訴；充當人頭的楊姓與簡姓人士涉嫌刑法第214條的使公務員登載不實罪嫌，也予以起訴。（編輯：李錫璋）1110217