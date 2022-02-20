更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏東砲聲隆隆 單日超過1500件違反停火事件
首頁 / 社會

信義威秀影城火災提告求償 二審判漢堡王免賠

2022/2/20 09:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北20日電）台北信義威秀先前發生火災，消防鑑定起火處在漢堡王，威秀影城向漢堡王求償新台幣1337萬多元。一審認無法證明漢堡王有疏失造成火災，判免賠。二審日前駁回上訴，還可上訴。

全案緣於，台北巿信義威秀民國106年3月29日傳出火警，造成國片「目擊者」首映中斷，現場疏散近千人，所幸未釀傷亡。台北市消防局事後鑑定認為，起火點發生在2樓美食街的漢堡王，威秀影城股份有限公司因而提告，向漢堡王求償1337萬多元。

威秀影城主張，漢堡王本應發揮監督義務，卻有過失未令員工謹慎用火，導致油炸食物時，因油炸鍋產生火星，點燃排油煙管內堆積油垢引發火災，造成威秀的設備與裝潢嚴重毀損，須進行後續維修、重新裝潢以及退票給消費者，也不能向其他櫃位收租等。

漢堡王則提出中央大學化工系教授陳郁文專家意見書，指稱消防局鑑定報告有些錯誤；陳郁文也到一審台北地院證稱，油炸鍋距離排油煙管有100公尺，油煙管內溫度一定比油鍋溫度低，不可能起火。

一審採信陳郁文所述等，認定無法證明漢堡王有疏失造成火災，認定威秀求償無理由，判漢堡王免賠。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前認定原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判漢堡王免賠。全案還可上訴。（編輯：張雅淨）1110220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族