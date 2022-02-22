涉違法兼職球評案二審 員警指警政署態度反覆

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北市員警石明謹（左）被指未獲許可兼職足球球評，懲戒法院一審判降1級改敘併罰款20萬元。石明謹22日赴二審開庭前說，警政署態度反覆，剝奪工作自由權。中央社記者劉世怡攝 111年2月22日

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（中央社記者劉世怡台北22日電）北市員警石明謹被指未獲許可兼職足球球評，懲戒法院一審判降1級改敘併罰款20萬元。石明謹今天赴二審開庭前說，警政署態度反覆，原指他沒違法，後又送懲戒，剝奪工作自由權。

石明謹出庭前接受媒體聯訪時指出，警政署政風及公關室以及台北巿警察局大安、萬華分局等態度反覆，陸續於民國100年及105年間對於警察可以當球評事件對外表示，沒有違法，因為不是持續性、固定性去工作，也沒有利用到警察的工作內容及時間，但是到了108年又突然說，這8年來當球評是違法的，把他移送懲戒。

石明謹認為，這樣對公務人員不公平，有剝奪工作自由權及侵害結社自由，例如，公務人員當房東，收租就會有業外收入，且當球評並不是可以謀生的工作，而且他只是想推動運動。

判決指出，石明謹自民國86年7月1日起擔任台北市警察局交通警察大隊警員迄今，自100年起至107年間止，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，共出席190次，受領車馬費合計新台幣283萬3850元。

另外，石明謹自108年1月10日起，擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，每次出席單場會議支領出席費及交通費約1100元，截至110年5月18日止已出席5次，共領取5400元。台北市政府將石明謹移送懲戒。

石明謹於懲戒法院一審審理時答辯，不否認擔任愛爾達電視台的足球賽事評論員並受領報酬，及擔任足球協會紀律委員會委員且受領出席費及車馬費。

懲戒法院一審去年認定石明謹違法兼職，判決降1級改敘，併罰款20萬元，案經上訴，由二審審理。（編輯：李錫璋）1110222