安非他命罕見製藥丸磨粉 高市警破販毒集團逮4嫌

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高市刑大查獲以鍾姓夫妻檔為首毒咖啡包販毒集團，但經追查竟是將安非他命藥丸磨成粉混合沖泡吸食，相當罕見。全案依毒品罪將4人送辦，橋檢複訊後諭令2人飭回、2人交保。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會說明，偵六隊去年中查獲毒品案，透過藥腳供述向上溯源發現以23歲鍾姓男子和20歲許姓妻子為首的販毒集團，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，展開數月跟監蒐證，最後鎖定集團藏身楠梓區某棟大樓內。

警方經蒐證完備，今年1月持橋頭地方法院核發搜索票前往搜索，當場在鍾男租屋處房內起獲摻有二級毒品甲基安非他命橘色藥丸千餘顆、果汁粉一批、分裝袋、磅秤等贓證物，並將在場許女帶回隊內偵辦，之後陸續傳喚逮捕剩餘3人。

偵六隊長劉清友指出，警方一開始發現橘色小藥丸，以為是三級毒品「一粒眠」，但因不放心送往高雄市立凱旋醫院化驗，才發現竟含有二級毒品甲基安非他命。集團涉將安非他命橘色藥丸磨成粉末，混合果汁粉，再使用封口機封緘，初估查獲贓證物約可分裝成2000包毒咖啡包，市值約新台幣50萬元。至於製毒方法跟原料仍待釐清。

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劉清友說明，目前市售安非他命多為白色晶體，買家透過點火燃燒晶體吸食煙霧，但鍾男卻是將安非他命摻在其他不明物體打成錠狀，磨成粉後加入果汁粉混合成毒咖啡包，最後沖泡服用，相當罕見。

不過，鍾男到案後矢口否認販毒犯行，其餘許女、22歲林姓友人、19歲另名鍾姓友人則僅承認分裝毒品，全案詢後依毒品罪移送橋頭地檢署，檢方訊後諭令主嫌和鍾姓友人飭回、許女3萬元交保、林男5萬元交保，毒品來源和相關案情仍待擴大追查釐清。（編輯：黃世雅）1110224