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228連假將屆 北市警執行取締酒駕勤務

2022/2/25 13:04
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市交通警察大隊今天表示，因應228連續假期，至28日止，將執行取締酒後駕車專案勤務，包含夜店、KTV等飲酒場所附近道路將設臨檢點，預計每天動員約400名警力執勤。

台北市警察局交通警察大隊發布新聞資料指出，統計今年1月1日至2月18日，取締酒後駕車共594件，其中造成交通事故30件，與去年同期47件相比，數據已下降，顯示取締酒駕措施具有成效。

交通大隊表示，因應228連續假期，今天至28日，規劃取締酒後駕車專案勤務，加強執法酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所附近道路，防制酒後駕車釀成意外。

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警方指出，針對防制酒後駕車採取「事前宣導、事中執法、事後溯源」，運用大數據分析，針對容易出現酒後駕車路段及地點，加強攔檢稽查措施，並運用第三方警政，督促相關業者善盡社會責任，提供代客叫車等服務。

警方表示，酒駕刑責已修法加重處罰規定，呼籲民眾不要以身試法，參加聚會若飲酒，應以指定駕駛、酒後代駕等方式返家，且要留意隔天宿醉可能影響行駛交通工具判斷及反應能力。（編輯：李錫璋）1110225

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